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10:00, 16 апреля 2023 года В Урицком районе высадили 125 тысяч сосен В Орловской области продолжается лесовосстановление.





На территории Урицкого лесничества посадили маленькие сосны на площади в 30 гектаров. Здесь высажено 125 тысяч сеянцев этого хвойного дерева.



В основном, посадка велась с помощью специальных лопат - мечей Колесова. Свое место обрели саженцы с открытой корневой системой.



- Общий объем весенних лесовосстановительных работ на территории лесного фонда региона в этом году составляет 82 гектара, на которых будет посажено 277 тысяч сеянцев лесных культур, в том числе на территории Кромского, Мценского, Болховского, Дмитровского районов, - рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.













Ольга СУПОНЕВА



