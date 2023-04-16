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11:00, 16 апреля 2023 года В Орле перед майскими праздниками проверят владельцев оружия Профилактические рейды проведет Росгвардия.





Сотрудники Росгвардии проверят орловцев, которые хранят у себя дома или в офисах оружие. Профилактические рейды пройдут в преддверии майских выходных.



- В ходе рейдов правоохранители напоминают о правилах хранения, ношения, транспортировки и использования оружия, проверяют лицензионно-разрешительные документы, разъясняют изменения в федеральных законах касаемо оборота оружия и боеприпасов, - рассказали в пресс-службе регионального силового ведомства.



В Орле и области вблизи мест, где обычно проходят массовые мероприятия, проживает 300 владельцев оружия.





Ольга СУПОНЕВА



