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13:28, 15 апреля 2023 года Суточное количество заражений коронавирусом в Орловской области снизилось до 30 На 15 апреля выздоровело втрое больше пациентов, чем заболело.





В Орловской области на 15 апреля 2023 подтверждено 30 новых случаев заражения коронавирусом. Это вдвое меньше, чем фиксировалось буквально несколько дней назад.



В то же время выписалось и закрыло больничный сразу 112 пациентов. Никто из заболевших не умер. Такие данные приводит оперативный штаб.











Ольга СУПОНЕВА



