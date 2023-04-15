В честь освобождения Орловщины в Болховском районе высадили липы и сосны

В 2023 году исполняется 80 лет, как Орловская область сбросила гнет немецко-фашистских захватчиков.

В деревне Сивково Болховского района, на воинском мемориале в память о подвиге Героя Советского Союза Алексея Ломакина, в честь знаковой даты высадили 76 молодых деревьев. Это липы и сосны.



