В честь освобождения Орловщины в Болховском районе высадили липы и сосны

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14:00, 15 апреля 2023 года
В честь освобождения Орловщины в Болховском районе высадили липы и сосныВ 2023 году исполняется 80 лет, как Орловская область сбросила гнет немецко-фашистских захватчиков.
В деревне Сивково Болховского района, на воинском мемориале в память о подвиге Героя Советского Союза Алексея Ломакина, в честь знаковой даты высадили 76 молодых деревьев. Это липы и сосны.
В акции приняли участие сотрудники лесничесвта, студенты академии ФСО, поисковики. На мемориале заложили липовые и сосновую аллеи, оформили клумбы, сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".
Ольга СУПОНЕВА