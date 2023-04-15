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18:00, 15 апреля 2023 года Благоустройство Октябрьского бульвара в Ливнах завершится к ноябрю 2023 Реконструкция общественной территории обойдется в 90 миллионов рублей.









Как уже



Подробнее о реконстукции - в К ноябрю 2023 года в городе Ливны Орловской области преобразится Октябрьская улица. Она станет общественным пространством "Октябрьский бульвар".Как уже рассказывали "Вести-Орел", сейчас работа идет полным ходом. Реконструкция стала возможной благодаря конкурсу Минстроя, сумма, которую вложат в ремонт, составляет 90 миллионов рублей. А общая площадь будущего места притяжения для горожан составит около трех гектаров.Подробнее о реконстукции - в репортаже Анны Вайсергисер.





Ольга СУПОНЕВА



