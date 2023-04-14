Главная » Новости



21:00, 14 апреля 2023 года 15 апреля в Орле начнется итоговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства Об этом жителям региона напомнил губернатор Андрей Клычков.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков напомнил жителям региона, что с 15 апреля по 31 мая пройдет голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2024 году.



В городе Орле можно будет выбрать один из пяти вариантов: Горпарк, скверы Гуртьева, Бунина или "Ботаника", "Дворянское гнездо". На победивший объект направят 90 миллионов рублей.





Артем Ежаков



