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20:27, 14 апреля 2023 года Изобретения орловских школьников представили на Всероссийской выставке национальных проектов О проектах ребят рассказал губернатор Андрей Клычков.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал об уникальных изобретениях орловских школьников. Глава региона озвучил достижения ребят в ходе прямого эфира в социальных сетях.

– Проходила Всероссийская выставка национальных проектов, где наши ребята из "Кванториума" и центра "Созвездие Орла" представили свои разработки. Варвара Езгиндарова разработала станцию приема метеоданных со спутниковых устройств. Она не имеет аналогов в мире. Тимур Янковский разработал универсальный кронштейн. Его планируют запускать в серийное производство. Изобретением заинтересовался наш сталепрокатный завод, – отметил Андрей Клычков.





Артем Ежаков



