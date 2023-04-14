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21:05, 14 апреля 2023 года В Орловской области проходит региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства Сегодня мероприятие состоялось в областной библиотеке имени Бунина в Орле





В Орловской области впервые проходит Всероссийская ярмарка трудоустройства "Работа России". Время возможностей". 14 апреля мероприятие прошло в областной библиотеке имени Бунина. Участвовали свыше полусотни крупнейших работодателей Орла и Орловского муниципального округа, предложивших порядка тысячи вакансий. Ярмарку посетили свыше 700 человек.



15 апреля ярмарки состоятся в Мценске и Ливнах (в помещениях ЦЗН, начало в 9:00 и 10:00 соответственно).



В рамках ярмарок созданы круглые столы с работодателями и безработными, профориентационные уроки для школьников, студентов и их родителей, профтуры на предприятия.





Артем Ежаков



