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19:55, 14 апреля 2023 года В Орле у рыболовов-спортсменов случилось "Весеннее обострение" Турнир-открытие сезона было решено посвятить Вячеславу Гатилину.





Турнир "Весеннее обострение" уже традиционно открыл сезон в дисциплине "Ловля донной удочкой" не только для орловских рыбаков, но и для спортсменов из соседних регионов. Как отмечают сами рыбаки – Ока на Орловщине быстрее приходила "в форму" после зимы. В этом году в соревнованиях приняли участие 72 спортсмена, объединенные в пары. Свои рекорды они посвятили Вячеславу Гатилину. Орловец известен среди последователей рыболовного спорта. О коллеге рассказал главный судья соревнований Алексей Гаркин.



– Вячеслав Гатилин – активист от рыболовного спорта, активно двигал "поплавок" в массы. И не просто так, а сам активно участвовал в организации и проведении соревнований. Самостоятельно делал венчики для замеса прикормки. Их любили покупать москвичи. Представьте, они специально ждали месяц, чтобы забрать у него всю партию сразу. Нам, спортсменам, он их раздавал. Мы не хотели проводить "турнир памяти" – для нас он рядом. Даже перед соревнованием, когда тренировались, я сказал: "Это парапет Славика, он всегда тут сидел", – рассказал Алексей Гаркин.



По итогам соревнований лучшей стала пара из Тулы. Их общий улов составил 3,9 килограмма.





Анастасия Дорохова



