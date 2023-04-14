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19:30, 14 апреля 2023 года В Орле прошел конкурс красоты среди девушек с ограниченными возможностями здоровья Участие приняли шесть конкурсанток.





В фундаментальной библиотеке Орловского госуниверситета в пятый раз прошел особенный конкурс красоты. В нем приняли участие шесть девушек в возрасте от 15 до 35 лет с ограниченными возможностями здоровья.



Первый этап конкурса – визитная карточка, второй – творческое испытание, третий – устное эссе на заданную тему. Завершающая стадия – кулинарный поединок.



Девушки боролись за звания "Мисс Золушка", первая и вторая "вице-мисс Золушка", а также "Мисс Красота, Улыбка, Обаяние, Грация, Независимость, Артистичность и Многогранность".





Даниил Борисов



