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16:00, 14 апреля 2023 года В Орле студентам рассказали о жутких фактах истории Великой Отечественной войны Ребята послушали воспоминания очевидца тех событий.





Фашистские концлагеря предназначались для уничтожения народов. Они были оснащены газовыми камерами и другими средствами. Сегодня в Орловской области еще живы те, кто помнит зверства фашистов. Воспоминаниями с орловцами поделился Анатолий Буханцев.





Эльза Ахмедбекова



