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11:00, 15 апреля 2023 года Орловские верующие купили бензопилы для бойцов СВО Инструмент передали воинам.





Орловская епархия передала военнослужащим, принимающим участие в СВО, бензопилы. Закупили инструмент для нужд бойцов верующие.



Благочинный храмов Центрального округа протоиерей Василий Иванов принял участие во встрече с военнослужащими, которых из отпуска проводили обратно на фронт. Он и передал военным инструмент.



- Также благочинный городских храмов выразил нашим воинам слова поддержки и благословил их на служение Отечеству, - отметили в Орловской епархии.









Ольга СУПОНЕВА



