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17:57, 14 апреля 2023 года

Орловцев приглашают провести выходные на баскетболе, мини-футболе и фигурном катании

Традиционный анонс спортивных событий на предстоящие выходные от редакции ГТРК "Орел".


В Орле пройдет тур Лиги Белова Ассоциации студенческого баскетбола. За выход в восьмерку сильнейших поспорят мужская и женская сборная Орловского госуниверситета. Игры начнутся в субботу, 15 апреля. Девушки выйдут на паркет в 16:15, парни – в 18:30. А вот во сколько сыграют наши команды в воскресенье – зависит от итога субботних игр. Все подробности – в социальных сетях баскетболистов ОГУ.

Ледовая Арена микрорайона "Зареченский" примет областные соревнования по фигурному катанию, посвященные памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Российской Федерации Владимира Пронина. 35 лет жизни он отдал развитию физкультуры и спорта в регионе. Долгое время возглавлял центр подготовки по футболу и хоккею. Последним и самым масштабным делом его жизни стало создание первой в Орле Ледовой арены на Наугорском шоссе. 15 апреля соревнования продлятся с 10:00 до 19:00, 16 апреля - с 10:00 до 15:00.

18 апреля в Орле начнется большой мини-футбол. Наш город принимает Всероссийский финал первенства Первой лиги. Участниками турнира станут 14 лучших команд со всей страны. Футболистки "ОрелГУ-КПРФ-Русичи" - действующий победитель турнира.

Расписание группового этапа Всероссийского финала Первенства Первой лиги для "ОрелГУ-КПРФ-Русичи":

18 апреля: 14:30, "ОрелГУ-КПРФ-Русичи, - ВЛАФК (г. Великие Луки);
19 апреля: 14:30 "ОрелГУ-КПРФ-Русичи" - "Атланта" (г. Череповец);
20 апреля: 14:30 "ОрелГУ-КПРФ-Русичи" - "Тюмень" (г.Тюмень).


Анастасия Дорохова
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