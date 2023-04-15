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10:00, 15 апреля 2023 года Юные орловские боксеры завоевали золото, серебро и бронзу в Туле В соревнованиях поучаствовало 250 спортсменов.





Орловские спортсмены привезли награды всех достоинств с межрегиональных соревнования по боксу. Юные боксеры завоевали призовые места на состязаниях в Туле.



Прошедший турнир посвятили приближающемуся празднику Победы, в нем поучаствовали 250 спортсменов в возрасте от 10 до 18 лет.



Как сообщает пресс-служба правительства региона, под руководством тренеров Назима Байрамова, Ивана Аспидова и Алексея Осипяна юноши завоевали медали золотого, серебряного и бронзового достоинства.



Фото: orel-region.ru





Ольга СУПОНЕВА



