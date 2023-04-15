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9:00, 15 апреля 2023 года

Мастерская Курнакова в Орле приглашает детей на мастер-класс "Пасхальный натюрморт"

Все желающие 16 апреля смогут создать свою картину в акварельной технике.


В Орле в праздник Пасхи, 16 апреля, для детей пройдет мастер-класс по написанию акварельного пасхального натюрморта. Всех желающих приглашает мемориальная мастерская Курнакова. 

Ребятам предстоит создать натюрморт в акварельной технике под руководством наставников. Предварительно нужно записаться по телефонам: 76-29-03 или 8920 2816875. Начало занятий в 10.00, 11.15, 12.30.

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Фото: архив


Ольга СУПОНЕВА
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