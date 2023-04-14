В Орле будущие фельдшеры продемонстрировали профессиональные навыки

За звание лучших сражались три команды.

Орловцы отрабатывали действия на тренажерах при экстренных родах, анафилактическом шоке, подозрении на инфаркт. Самым важным стал практический этап конкурса. Именно он демонстрирует навыки будущего фельдшера.

Капитан каждой команды – действующий фельдшер. Состязание – нечто среднее между представлением и рекламой будущей работы, поэтому конкурс прошел под аплодисменты зрителей. Изюминкой стало дефиле из костюмов, созданных с помощью медицинских принадлежностей.