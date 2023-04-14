Орловчанка Мария Егорцова установила рекорд России в дисциплине "скорость" роуп-скиппинга

Девушка смогла сделать 89 двойных прыжков.

Девушка занимается спортивной скакалкой пять лет. На апрельских соревнованиях в Орле, Мария совершила по 89 прыжков через каждую ногу, всего – 178.

В скиппинг орловчанка пришла из другого вида спорта – фигурного катания. А впереди у нее – первый официальный чемпионат России. Турнир пройдет в Москве в мае.