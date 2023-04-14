В Орловской области два человека вылетели в кювет за сутки

Не справились с управлением водитель легковушки и мотоциклист.

13 апреля в 9.30 54-летний водитель двигался по трассе "Дмитровск – Работьково" на "Форде" . В районе первого километра мужчина не справился с управлением и вылетел в правый кювет. В результате 46-летняя пассажирка получила травмы, ее отпустили.

Вторая авария произошла около 16.16 на трассе "Крым - Клейменово–Башкатово". 62-летний водитель ехал на мотоцикле "Урал" и улетел в правый кювет. Мужчина получил телесные повреждения, ему потребовалась госпитализация, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.







