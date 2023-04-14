В Орле задержали мужчину после покушения на убийство

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9:13, 14 апреля 2023 года
В Орле задержали мужчину после покушения на убийствоУголовное дело против него возбудили следственные органы.
37-летний житель областной столицы обвиняется в покушении на убийство. Он сознался в преступлении и рассказал, что 11 апреля 2023 года находился дома на улице Пушкина и распивал спиртное со знакомыми, среди которых оказался и 32-летний потерпевший.
В ходе беседы между сторонами возник конфликт, в результате чего мужчина получил удар ножом по голове. Ему удалось выбежать из дома и получить медицинскую помощь, он выжил, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.
Мужчину допросили, он показал механизм нанесения удара. Следствие направило ходатайство о заключении орловца под стражу. Следствие продолжается.
Фото: СУ СК РФ по Орловской области
Сергей Силаев