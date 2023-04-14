На Орловщине начали красить пасхальные яйца

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20:53, 13 апреля 2023 года
На Орловщине начали красить пасхальные яйцаУ жителей региона есть множество способов, как украшать этот символ Светлого Христова Воскресения.
До Светлого Христова Воскресения осталось совсем немного. Уже можно начинать украшать пасхальные яйца. У жителей региона есть множество возможностей, как украшать этот символ праздника.
Традиционно использовалась луковая шелуха. Сейчас существуют разные таблетки, жидкости, порошки, лаки и маркеры.
Татьяна Тимохина
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