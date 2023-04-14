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20:53, 13 апреля 2023 года На Орловщине начали красить пасхальные яйца У жителей региона есть множество способов, как украшать этот символ Светлого Христова Воскресения.





До Светлого Христова Воскресения осталось совсем немного. Уже можно начинать украшать пасхальные яйца. У жителей региона есть множество возможностей, как украшать этот символ праздника.



Традиционно использовалась луковая шелуха. Сейчас существуют разные таблетки, жидкости, порошки, лаки и маркеры.





Татьяна Тимохина



