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20:30, 13 апреля 2023 года В хозяйстве Свердловского района завершают ранний сев яровых и подсолнечника Работа в поле – в самом разгаре.





Орловские аграрии продолжают посевную кампанию. В этом году она началась на две недели раньше обычного. Уже посеяно более полутора тысяч гектаров сахарной свеклы, также аграрии занимаются подсолнечником. Через неделю начнется сев сои.



В ряде мест посевная идет с опережением графика, на других территориях – только начинается. В Свердловском районе в одном из хозяйств уже завершают ранний сев яровых и подсолнечника. Упор делают на свои семена. Их специально заготовили заранее. Аграриями подкормлены все озимые, подкормлен рапс, ведется уход за посевами. Все материальные и технические ресурсы имеются в полном объеме.





Анна Вайсергисер



