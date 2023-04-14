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20:00, 13 апреля 2023 года В Орле для семей мобилизованных купили стиральные машины Помощь получили родственники двух солдат.





При Иверском храме города Орла продолжает работу Епархиальный волонтерский центр поддержки семей мобилизованных и добровольцев. На днях здесь помогли семьям двух мобилизованных. Родным солдат купили стиральные машины взамен сломавшихся.



Как сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, технику помогли купить прихожане и неравнодушные орловцы.



Орловская епархия также планирует поздравить семьи мобилизованных и добровольцев с Пасхой. На следующей неделе им вручат пасхальные продуктовые наборы.



Епархиальный волонтерский центр ранее помог семье другого мобилизованного обзавестись холодильником, также православные волонтеры помогли родственникам еще одного защитника Родины найти съемную квартиру и перевезти в нее вещи.





Фото: епархиальный волонтерский центр поддержки семей мобилизованных и добровольцев





Артем Ежаков



