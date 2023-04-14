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17:01, 13 апреля 2023 года На Орловщине сохранится ветреная погода Непогода задержится на сутки





ГУ МЧС России по Орловской области предупреждает орловцев о сохранении непогоды в регионе. По 21:00 14 апреля на территории региона будет облачно с прояснениями, ночью местами ожидаются небольшие дожди, днем – без существенных осадков.



Ветер: от 7 до 12 м/с, днем местами прогнозируются порывы до 15 – 18 м/с. Температура воздуха ночью составит от 3 до 8 градусов тепла, днем: от 7 до 12 градусов тепла.





Артем Ежаков



