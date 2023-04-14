В Орле откроется выставка произведений из Дворцового комплекса Ольденбургских

Экспозиция начнет работу в музее изобразительных искусств.

На выставке орловцы познакомятся с историей жемчужины Воронежского края – дворца в Рамони, увидят открытки с пейзажами усадьбы принцессы Евгении Ольденбургской, а также подлинные открытки великой княжны Ольги Александровны.

По информации пресс-службы правительства региона, выставка будет работать в течение месяца, до 14 мая по адресу: г. Орел, улица Октябрьская, 29.

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