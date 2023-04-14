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16:30, 13 апреля 2023 года Орловчанку подозревают в мошенничестве с чернобыльскими выплатами на полмиллиона рублей Женщине грозит реальный тюремный срок.





В Болховском районе сотрудником подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД вскрыт факт мошенничества при получении выплат, совершенного в крупном размере.



Как следует из материалов дела, 41-летняя женщина и ее дети были зарегистрированы в чернобыльской зоне, фактически там не проживая. Однако орловчанке начисляли соответствующие выплаты – в период с ноября 2022 года по январь 2023 года женщина незаконно получила порядка 580 тысяч рублей.



Как сообщили в региональном УМВД, женщине грозит штраф, до пяти лет принудительных работ либо до шести лет лишения свободы. Орловчанка приняла меры к возмещению ущерба.





Артем Ежаков



