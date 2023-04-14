В Орловской области выставят на торги семь арестованных машин и две квартиры

Имущество можно приобрести на электронных площадках.

Ближайшие торги состоятся 26 апреля 2023 года в 11.00. На аукцион выставлено имущество на общую сумму более 27 миллионов рублей.

По информации пресс-службы УФССП России по Орловской области, дата окончания приема заявок – 24 апреля 2023 года в 15.00. Торги проведут на электронной площадке.

Арестованное имущество должников оценивается и передается в поверенную организацию. Заключить сделку по покупке можно дистанционно.