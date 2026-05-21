21:00, 20 мая 2026 года Орловцы могут принять участие в конкурсе "Цветущий Орел 2026" Для этого нужно сделать яркие фотографии и опубликовать их в соцсетях со специальным хештегом.







В Орле эстафету красоты от тюльпанов перехватили петунии. За ними ухаживают в специальных теплицах, уделяя внимание каждому аспекту: от полива до подкормки. Сотрудники "Спецавтобазы" готовятся к украшению города заранее.

— Мы начинаем сеять семена для городских клумб с января. Первые цветы — виолы и бегуньи. Затем, по мере необходимости, разбиваем посадки на несколько циклов. Сначала сеем, затем распикируем, — рассказала начальник управления по зеленым насаждениям МБУ "Спецавтобаза по санитарной очистке Орла" Татьяна Можина. После этого высадка происходит раз в две недели. Жители города с нетерпением ждут этого периода, пополняя свои фотоальбомы новыми снимками. Теперь ими можно делиться в социальных сетях и участвовать в конкурсе "Цветущий Орел 2026". Для этого нужно выложить красочные фото на своей странице "ВКонтакте" со специальным хэштегом. Как совместить приятное с полезным, расскажет Ольга Прилепская.





