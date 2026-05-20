Главная » Новости



17:19, 20 мая 2026 года Водитель и две пассажирки "Москвича" погибли в ДТП с "КАМАЗом" под Орлом Трагедия случилась около двух часов дня 20 мая.



Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Сегодня, 20 мая, около двух часов дня на трассе "Корсаково-Войново-Жилино" в Орловской области столкнулись "КАМАЗ" и "Москвич". В результате аварии погибли три человека. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.



По предварительной информации, 54-летний водитель "Москвича" ехал по трассе и в районе села Войново Корсаковского района столкнулся с грузовиком "КАМАЗ". Водитель легковушки и его 54-летняя пассажирка погибли на месте. Еще одна 76-летняя женщина скончалась в больнице. Несовершеннолетний пассажир "Москвича" и водитель "КАМАЗа" получили травмы.



На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.





Сергей Мерцалов





