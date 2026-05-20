15:00, 20 мая 2026 года В Орловской области завершают реформирование скорой помощи До конца года ее районные станции возьмут на единый контроль.





Депутаты комитета Орловского областного совета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству обсудили проведение реформы службы скорой медицинской помощи. Глава профильного департамента Константин Бобраков заявил депутатам, что ее планируют завершить в 2026 году.



Станции скорой помощи из центральных районных больниц перейдут под контроль Орловской станции и станут подстанциями. Этот процесс еще предстоит пройти в Болховском, Покровском и Колпнянском районах, заявили в региональном парламенте.



Для жителей региона реформа пройдет незаметно. Ее суть в том, что если все бригады скорой в одном районе заняты, то на экстренный вызов направляется ближайшая свободная команда медиков.





Артем Ежаков





