19:20, 20 мая 2026 года Орловщина отправила в Беларусь 1700 тонн пшеничной муки В 2026 году экспорт вырос на 24%.



С января по май 2026 года Орловская область экспортировала в Беларусь 1700 тонн пшеничной муки. Это на 24% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было отправлено 1370 тонн. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Орловской и Курской областям.



Специалисты управления проверили всю муку, отправляемую в соседнюю республику. Продукция соответствовала требованиям страны-импортера и условиям контракта. На каждую партию оформили фитосанитарные сертификаты, как того требует закон.





Сергей Мерцалов





