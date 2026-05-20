Главная » Новости



14:30, 20 мая 2026 года С 25 мая в Орле отключат горячую воду Это необходимо для проверки теплосетей.



Фото: архив

С 25 мая в Орле отключат горячую воду. Об этом сообщили в филиале АО "РИР Энерго" – "Орловская генерация".



Это необходимо для проверки теплосетей. Специалисты проведут гидравлические испытания, чтобы выявить дефекты в системе отопления.

— Представьте, что трубы — это артерии системы отопления. За зиму металл устает, появляются коррозия и микротрещины. Чтобы найти слабые места, в трубах искусственно повышают давление. Если есть дефект — порыв случится сейчас, летом, под контролем специалистов, а не в 30-градусный мороз в январе, когда без тепла могут остаться целые кварталы, – пояснили в компании. Если не отключить воду, высокое давление может повредить трубы и радиаторы в домах.



Без горячей воды традиционно остаются жители Северного, Железнодорожного, Советского и частично Заводского районов Орла, которые получают ее от Орловской ТЭЦ.





Сергей Мерцалов





