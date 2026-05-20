Главная » Новости



17:50, 20 мая 2026 года 264 лагеря готовы обеспечить летний отдых юных орловцев В преддверии начала оздоровительной кампании вовсю идут проверки.







В 2026 году 264 оздоровительных учреждения готовы принять детей на летний отдых. Это 11 загородных лагерей, один палаточный, а также 252 с дневным пребыванием. В них побывают около 85 тысяч ребят.



В преддверии начала оздоровительной кампании вовсю идут проверки. Свои инспекции проводят прокуратура, Росгвардия, Роспотребнадзор, МЧС. Мы побывали в Жилинской школе и узнали, когда там примут первую смену.





Стэфания Басарева





