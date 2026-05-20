264 лагеря готовы обеспечить летний отдых юных орловцев
В 2026 году 264 оздоровительных учреждения готовы принять детей на летний отдых. Это 11 загородных лагерей, один палаточный, а также 252 с дневным пребыванием. В них побывают около 85 тысяч ребят.
В преддверии начала оздоровительной кампании вовсю идут проверки. Свои инспекции проводят прокуратура, Росгвардия, Роспотребнадзор, МЧС. Мы побывали в Жилинской школе и узнали, когда там примут первую смену.