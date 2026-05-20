Главная » Новости



11:30, 20 мая 2026 года В Орле временно ограничат движение трамваев в Заводском районе Они не будут ездить днем 26 мая.



Фото: Анастасия Мельникова

26 мая, с 9 до 17 часов, в Орле временно ограничат движение трамваев. Они не будут ходить на участке от трамвайно-троллейбусного депо до завода "Химмаш". Орловцев просят заранее планировать свои маршруты.

— Ограничения связаны с проведением работ по техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства и отключением оборудования, питающего контактную сеть на участке от ТЦ "Южный" до завода "Химмаш", — сообщили в пресс-службе администрации города Орла. Напомним, на данный момент движение трамваев полностью остановлено в Железнодорожном районе из-за обрыва контактной сети на пересечении улиц Пушкина и 3-й Курской. Сроки восстановления трамвайного движения на этом участке пока неизвестны.



Читайте также: В Орле большегруз оборвал контактную сеть на улице Пушкина





Анастасия Мельникова





