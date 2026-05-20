В Орле временно ограничат движение трамваев в Заводском районе
Они не будут ездить днем 26 мая.
26 мая, с 9 до 17 часов, в Орле временно ограничат движение трамваев. Они не будут ходить на участке от трамвайно-троллейбусного депо до завода "Химмаш". Орловцев просят заранее планировать свои маршруты.
— Ограничения связаны с проведением работ по техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства и отключением оборудования, питающего контактную сеть на участке от ТЦ "Южный" до завода "Химмаш", — сообщили в пресс-службе администрации города Орла.
Напомним, на данный момент движение трамваев полностью остановлено в Железнодорожном районе из-за обрыва контактной сети на пересечении улиц Пушкина и 3-й Курской. Сроки восстановления трамвайного движения на этом участке пока неизвестны.