В Орловском ГАУ обсудили преступления против советского народа
19 мая на площадке Орловского государственного аграрного университета имени Парахина состоялась Всероссийская научно-практическая конференция "Без срока давности". Форум объединил вузы Орла, Курска, Белгорода, Луганска, Донецка и Херсонской области.
Ее участникам показали видеоролики, рассказывающие о геноциде на территории региона. За 22 месяца оккупации в Орловской области убили более 420 тысяч человек.
На конференции обсудили преступления нацистов против населения Орловщины в годы Великой Отечественной войны, итоги поисковой работы и вопросы сохранения исторической памяти.