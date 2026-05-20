В Орловском ГАУ обсудили преступления против советского народа

10:47, 20 мая 2026 года







19 мая на площадке Орловского государственного аграрного университета имени Парахина состоялась Всероссийская научно-практическая конференция "Без срока давности". Форум объединил вузы Орла, Курска, Белгорода, Луганска, Донецка и Херсонской области.



Ее участникам показали видеоролики, рассказывающие о геноциде на территории региона. За 22 месяца оккупации в Орловской области убили более 420 тысяч человек.



На конференции обсудили преступления нацистов против населения Орловщины в годы Великой Отечественной войны, итоги поисковой работы и вопросы сохранения исторической памяти.





Ольга Прилепская





