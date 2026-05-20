32-летнего летнего мужчину госпитализировали после пожара в Хотынце
Пламя охватило гараж.
19 мая в поселке Хотынец загорелся гараж. В момент происшествия там находился его владелец. Возгорание удалось потушить до приезда пожарных, однако без последствий не обошлось — 32‑летний хозяин получил ожоги. Его доставили в Орловскую областную клиническую больницу.
По данным регионального МЧС, с наружной стороны гаража загорелся счетчик учета электроэнергии. Прибывшим на место ЧП пожарным удалось спасти автомобиль, находившийся внутри гаража.