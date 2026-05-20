В Орле начались мероприятия, посвященные Дню призывника
В Орле началась серия мероприятий, посвященных Дню призывника. Весной из Орловской области на срочную службу отправятся 1000 новобранцев. 200 из них уже пополнили ряды Вооруженных сил России.
Вчера в Орловском городском центре культуры 300 молодых людей изучили основы тактической медицины, посмотрели показательные выступления по рукопашному бою клуба "Десантник" и познакомились с образцами современного вооружения.