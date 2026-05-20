16:30, 20 мая 2026 года В Орле назвали дату проведения Тургеневского литературного праздника Событие запланировано на 11 июня 2026 года.



В Орле началась подготовка к Тургеневскому литературному празднику. Вице-спикер регионального парламента, председатель попечительского совета по возрождению "Дворянского гнезда" Михаил Вдовин провел совещание по вопросам проведения мероприятия.



Как сообщили в пресс-службе областного Совета, праздник пройдет 11 июня в ландшафтном парке "Дворянское гнездо". Начало запланировано на 18:00. Центральной темой события станет тургеневская строка "На тысячу верст кругом Россия" из стихотворения в прозе "Деревня".



Программа праздника находится в разработке. Один из вариантов — построить ее вокруг трех аспектов личности Тургенева: патриот, мыслитель, писатель. В программе также предусмотрены выступления творческих коллективов, мастер-классы, литературно-музыкальные мероприятия и выставки.



Подробная информация о празднике будет опубликована позже.







Сергей Мерцалов





