8:00, 20 мая 2026 года

Орловец нашел платежный стикер и оплатил им заказы в кафе

Он украл с банковского счета свыше 4400 рублей.

Фото: архив "Вести - Орел"

В полицию поступило заявление от жителя города о том, что неизвестный украл с его банковского счета свыше 4400 рублей. Во время допроса выяснилось, что мужчина ранее потерял миниатюрное устройство с функцией бесконтактной оплаты. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – им оказался орловец 2004 года рождения.

Оказалось, что молодой человек нашёл платежный стикер во время прогулки в одном из парков города. В последующие дни он посещал кафе быстрого питания и оплачивал заказы с помощью украденного устройства.

В настоящее время ведется следствие. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.


Карина Басова
