Главная » Новости



8:00, 20 мая 2026 года Орловец нашел платежный стикер и оплатил им заказы в кафе Он украл с банковского счета свыше 4400 рублей.



Фото: архив "Вести - Орел"

В полицию поступило заявление от жителя города о том, что неизвестный украл с его банковского счета свыше 4400 рублей. Во время допроса выяснилось, что мужчина ранее потерял миниатюрное устройство с функцией бесконтактной оплаты. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – им оказался орловец 2004 года рождения.



Оказалось, что молодой человек нашёл платежный стикер во время прогулки в одном из парков города. В последующие дни он посещал кафе быстрого питания и оплачивал заказы с помощью украденного устройства.



В настоящее время ведется следствие. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.





Карина Басова





