Федеральная поддержка поможет улучшить орловское "Бирюзовое кольцо"
Его включили в национальный туристический маршрут.
Орловский маршрут "Бирюзовое кольцо России" официально включен в национальный перечень. За три дня гостей региона познакомят с историей, культурой и природой Орловщины.
Признание на федеральном уровне открывает новые перспективы для привлечения гостей в регион. Это позволит привлечь дополнительные средства из федерального бюджета в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство".
Туристический маршрут "Бирюзовое кольцо России" объединяет города и исторические поселения региона, знакомя с основными достопримечательностями области. Туристом на родной Орловщине побывала и наш корреспондент Мария Семак.