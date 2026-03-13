15:05, 13 марта 2026 года Орловец, лишенный водительских прав, был задержан полицейскими за рулем Сотрудников Госавтоинспекции привлек странный стиль вождения.







Масштабная проверка водителей на сумрак, привела к злостному нарушителю ПДД. В ходе рейда "Тонировка" инспекторов привлек странный стиль вождения иномарки, профессиональное чутье не подвело полицейских. За рулем оказался мужчина, лишенный водительских прав. Кроме того, у него имелись признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.



Его транспортное средство задержано. Орловцу грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.





Антон Сорокин





