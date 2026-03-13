Орловец, лишенный водительских прав, был задержан полицейскими за рулем
Сотрудников Госавтоинспекции привлек странный стиль вождения.
Масштабная проверка водителей на сумрак, привела к злостному нарушителю ПДД. В ходе рейда "Тонировка" инспекторов привлек странный стиль вождения иномарки, профессиональное чутье не подвело полицейских. За рулем оказался мужчина, лишенный водительских прав. Кроме того, у него имелись признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.
Его транспортное средство задержано. Орловцу грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.