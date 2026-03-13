14:45, 13 марта 2026 года Орловца оштрафовали за публикацию последствий атаки БПЛА Молодой человек заплатит три тысячи рублей.





Житель Орловского муниципального округа оштрафован на три тысячи рублей за публикацию в интернете последствий атаки БПЛА. Преступление вскрыли сотрудники Центра по противодействию экстремизму регионального управления МВД совместно с коллегами из ФСБ.



Размеры штрафов за публикацию таких фото и видео разнятся: для граждан – три тысячи рублей, должностные лица заплатят до 20 тысяч, юридические – до 50 тысяч. Запрещается распространять материалы об использовании и последствиях применения средств ПВО, пролетов беспилотников и ракет, позволяющих отследить место и тип объекта, а также оценить последствия.



Напомним, что ранее аналогичное наказание за такое же нарушение получила 18-летняя орловчанка.





Артем Ежаков





