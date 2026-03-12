Прокурор Орловской области приедет в Колпнянский район
Алексей Тимошин проведет личный прием 13 марта.
Прокурор Орловской области Алексей Тимошин проведет личный прием жителей Колпнянского района. Встреча состоится 13 марта с 11:00 до 13:00 в здании районной прокуратуры (поселок Колпна, ул. Луговая, 2).
Для записи на прием работают телефоны:
• 8 (486-2) 40-56-49 – старший помощник прокурора по рассмотрению обращений и приему граждан Наталья Харыбина;
• 8 (486-74) 2-12-33 – прокуратура Колпнянского района.