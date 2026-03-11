Главная » Новости



10:15, 11 марта 2026 года В Мценске и Верховье закроют налоговые подразделения Они прекратят работу с 1 апреля.





Управление ФНС России по Орловской области предупредило налогоплательщиков о грядущей реорганизации: с 1 апреля закроются подразделения в Мценске и Верховье.



Отделы в Орле (Московское шоссе, д. 119) и Ливнах (ул. Селищева, д. 2Б) продолжат работу. Также услуги по линии налоговой службы можно получить в МФЦ или на сайте Федеральной налоговой службы.





Артем Ежаков





