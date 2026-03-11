Главная » Новости



9:40, 11 марта 2026 года В Орле сорвали распространение почти сотни свертков с наркотиками Полицейские изъяли больше 140 граммов запрещенного вещества.



Фото: УМВД России по Орловской области

В Орле сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков благодаря поступившей заранее информации сорвали распространение крупной партии запрещенных веществ. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.



В квартире у парня нашли 97 свертков с наркотиками. Лабораторная проверка показала, что в них было 51,27 граммов метилэфедрона и 90,04 граммов гашиша. Наркотики молодой человек забрал в лесополосе для покупателей.



Возбуждено уголовное дело. Его завершения и суда парень ждет под домашним арестом.





Артем Ежаков





