11:03, 4 января 2026 года Жилые дома повреждены в Орловской области после атаки БПЛА Об этом сообщил Андрей Клычков.



Фото: архив "Вести-Орел"

На Орловщине зарегистрированы повреждения после атаки беспилотников на регион. Разрушения получили жилые дома. Об этом сообщил губернатор.



- Пострадавших нет, повреждения получили несколько домовладений, - уточнил Андрей Клычков.



Глава региона уточнил, что за сутки в небе над областью сбито шесть дронов. Сейчас на местах ЧП продолжают работать правоохранители и сотрудники МЧС.





Юлия Сабельникова





