Жилые дома повреждены в Орловской области после атаки БПЛА

302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
11:03, 4 января 2026 года
Жилые дома повреждены в Орловской области после атаки БПЛАОб этом сообщил Андрей Клычков.
Фото: архив "Вести-Орел"
На Орловщине зарегистрированы повреждения после атаки беспилотников на регион. Разрушения получили жилые дома. Об этом сообщил губернатор.
- Пострадавших нет, повреждения получили несколько домовладений, - уточнил Андрей Клычков.
Глава региона уточнил, что за сутки в небе над областью сбито шесть дронов. Сейчас на местах ЧП продолжают работать правоохранители и сотрудники МЧС.
Юлия Сабельникова
