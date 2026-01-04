Главная » Новости



8:12, 4 января 2026 года Еще один БПЛА сбит над Орловщиной Атаку отразили ночью.



Фото: архив "Вести-Орел"

В ночь на 4 января в Орловской области снова уничтожили беспилотник. Об этом сообщили в утренней сводке Минобороны.



Всего над регионами России уничтожено 90 дронов самолетного типа. Вчера, 3 января, в период с 16:00 до 23:30 в небе над Орловщиной ликвидировали четыре БПЛА.





Юлия Сабельникова





