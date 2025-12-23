Главная » Новости



20:32, 22 декабря 2025 года Перед Новым годом орловцы закупаются мандаринами Яркие цитрусовые в регион везут из стран Африки и Азии.







Елки, оливье и, конечно, мандарины - неотъемлемые элементы праздничного стола. Яркие цитрусовые сегодня доставляют из Африки и Азии, однако в памяти россиян навсегда остался вкус абхазских мандаринов.



Какие сорта мандаринов станут самыми популярными в преддверии 2026 года? И хватит ли на всех оранжевого настроения? В теме разбиралась Анастасия Миносьян.





Анастасия Миносьян






