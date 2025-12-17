|
14:30, 17 декабря 2025 года
Переходите на электронные счета и забудьте о бумагах!ООО «Орловский энергосбыт» предлагает жителям перейти на цифровой формат документооборота.
Фото: ООО «Орловский энергосбыт»
Бумажные квитанции, затяжные очереди в банках и нервные поиски утерянных платежек остались в прошлом! Экономьте время на оформлении платежей, исключите риск ошибок и станьте частью заботы об окружающей среде — всё это доступно уже сейчас. ООО «Орловский энергосбыт» призывает жителей Орловской области сделать выбор в пользу прогресса и перейти на цифровой формат документооборота.
Преимущества электронных счетов:
– Электронные документы равнозначны бумажным, но избавляют от необходимости их хранения и транспортировки.
– Счета поступают на электронную почту в срок, исключая задержки и утерю корреспонденции.
– Все квитанции доступны в личном кабинете 24/7, а их оплата занимает один клик.
– Снижение потребления бумаги — вклад в сохранение деревьев и чистоты планеты.
– Современные технологии исключают человеческий фактор, обеспечивая точность начислений.
Как подключить электронные счета?
Авторизуйтесь в личном кабинете на сайте my.interrao-orel.ru/auth. В разделе «Способ получения счёта» выберите опцию «Получать счета на e-mail».
Электронные счета — это стандарт современной жизни. Выбирая цифровой формат, вы не просто следуете тренду — вы становитесь частью будущего, где прогресс и забота об окружающем мире идут рука об руку. Присоединяйтесь к тем, кто экономит время, ресурсы и вносит вклад в экологическое будущее.
Дополнительную информацию можно получить по телефону контактного центра: 8 (4862) 25-55-77 (с понедельника по субботу с 8.00 до 18.00).
