14:30, 17 декабря 2025 года Переходите на электронные счета и забудьте о бумагах! ООО «Орловский энергосбыт» предлагает жителям перейти на цифровой формат документооборота.



Фото: ООО «Орловский энергосбыт»

Бумажные квитанции, затяжные очереди в банках и нервные поиски утерянных платежек остались в прошлом! Экономьте время на оформлении платежей, исключите риск ошибок и станьте частью заботы об окружающей среде — всё это доступно уже сейчас. ООО «Орловский энергосбыт» призывает жителей Орловской области сделать выбор в пользу прогресса и перейти на цифровой формат документооборота.



Преимущества электронных счетов:

– Электронные документы равнозначны бумажным, но избавляют от необходимости их хранения и транспортировки.

– Счета поступают на электронную почту в срок, исключая задержки и утерю корреспонденции.

– Все квитанции доступны в личном кабинете 24/7, а их оплата занимает один клик.

– Снижение потребления бумаги — вклад в сохранение деревьев и чистоты планеты.

– Современные технологии исключают человеческий фактор, обеспечивая точность начислений.



Как подключить электронные счета?

Авторизуйтесь в личном кабинете на сайте my.interrao-orel.ru/auth. В разделе «Способ получения счёта» выберите опцию «Получать счета на e-mail».



Электронные счета — это стандарт современной жизни. Выбирая цифровой формат, вы не просто следуете тренду — вы становитесь частью будущего, где прогресс и забота об окружающем мире идут рука об руку. Присоединяйтесь к тем, кто экономит время, ресурсы и вносит вклад в экологическое будущее.

Дополнительную информацию можно получить по телефону контактного центра: 8 (4862) 25-55-77 (с понедельника по субботу с 8.00 до 18.00).



Реклама: ООО «Орловский энергосбыт» ИНН 5754020600








