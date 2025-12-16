Главная » Новости



12:57, 16 декабря 2025 года Орловский энергосбыт рекомендует решать вопросы в онлайн-чате Выбирая цифровые сервисы, клиенты экономят свое время, не стоят в очередях и получают поддержку 24/7.



Фото: ООО «Орловский энергосбыт»

Для быстрого и удобного решения вопросов, связанных с энергоснабжением, клиенты ООО «Орловский энергосбыт» выбирают цифровые сервисы .



Почему клиенты доверяют чату? Он помогает:

-Передать показания приборов учёта электроэнергии;

-Уточнить баланс лицевого счёта и детали начислений;

-Узнать актуальные способы оплаты без комиссии;

-Получить оперативные ответы на популярные вопросы — от оформления документов до подключения новых мощностей.



Как пользоваться?

Всё просто: зайдите на сайт www.interrao-orel.ru, найдите в правом нижнем углу страницы иконку чата и напишите свой вопрос. Сервис работает в режиме реального времени — ответ приходит за считанные минуты, а ваше время остаётся в ваших руках.



Кроме чата, «Орловский энергосбыт» предлагает клиентам другие цифровые решения:

· Личный кабинет — для контроля потребления, оплаты и управления договорами;

· Виджет «Сервис онлайн-оплаты» — оплата элетроэнергии в один клик;

· Виджет «Задать вопрос» — альтернативный канал связи для тех, кто предпочитает форму обратной связи.



Чтобы энергоснабжение было не только надёжным, но и максимально комфортным, компания последовательно внедряет инновации. Выбирая цифровые сервисы «Орловского энергосбыта», клиенты экономят свое время, не стоят в очередях и получают поддержку 24/7. Онлайн-чат — ваш надёжный помощник, который знает всё об энергоснабжении и всегда на связи.



Реклама: ООО «Орловский энергосбыт» ИНН 5754020600







