понедельник 15.12.2025 16:31:13 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Особый характер
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Ко Дню рождения ГТРК "Орел"
"Литературная волна. ХХ век"
Главная » Новости

15:40, 15 декабря 2025 года

Вы платите за электроэнергию. А за что платят деревья? Переходите на электронные квитанции!

Это быстро, надежно и забота о будущем планеты!

Фото: ООО «Орловский энергосбыт»

Erid: F7NfYUJCUneTTxxndzMM

Забудьте о поиске бумажек в стопке счетов. Подключите электронные квитанции от ООО «Орловский энергосбыт» - это быстро, надежно и забота о будущем планеты!

Почему это важно? Каждый отказ от бумаги, это спасенные деревья, меньше мусора и шаг к чистой экологии. Ваш выбор влияет на наш мир!

Как перейти на электронный формат?

- Зайдите в личный кабинет на сайте www.interrao-orel.ru
- Активируйте опцию «Получать квитанцию по e-mail» (галочка рядом с пунктом)
- Сделайте это до 25 числа — и уже в следующем месяце на вашу почту придет ссылка на электронную квитанцию!

Удобно: квитанция всегда под рукой - даже в дороге.
Экологично: вы сокращаете использование бумаги, защищая леса.
Безопасно: никаких утерянных счетов или ошибок в данных.
Не ждите - действуйте! Подключите электронные квитанции сегодня и станьте частью движения за чистую планету.

Реклама: ООО «Орловский энергосбыт» ИНН 5754020600
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.