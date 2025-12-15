Главная » Новости



15:40, 15 декабря 2025 года Вы платите за электроэнергию. А за что платят деревья? Переходите на электронные квитанции! Это быстро, надежно и забота о будущем планеты!



Фото: ООО «Орловский энергосбыт»

Erid: F7NfYUJCUneTTxxndzMM



Забудьте о поиске бумажек в стопке счетов. Подключите электронные квитанции от ООО «Орловский энергосбыт» - это быстро, надежно и забота о будущем планеты!



Почему это важно? Каждый отказ от бумаги, это спасенные деревья, меньше мусора и шаг к чистой экологии. Ваш выбор влияет на наш мир!



Как перейти на электронный формат?



- Зайдите в личный кабинет на сайте www.interrao-orel.ru

- Активируйте опцию «Получать квитанцию по e-mail» (галочка рядом с пунктом)

- Сделайте это до 25 числа — и уже в следующем месяце на вашу почту придет ссылка на электронную квитанцию!



Удобно: квитанция всегда под рукой - даже в дороге.

Экологично: вы сокращаете использование бумаги, защищая леса.

Безопасно: никаких утерянных счетов или ошибок в данных.

Не ждите - действуйте! Подключите электронные квитанции сегодня и станьте частью движения за чистую планету.



Реклама: ООО «Орловский энергосбыт» ИНН 5754020600









